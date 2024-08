Konal se tam tréninkový kemp pro gólmany do 15 let. Mladé naděje trénovaly pod dohledem Marka Schwarze, Ondřeje Pavelce, Vladimíra Dohnala a Petra Přikryla. „Od začátku prvního týdne jsme tady měli dvě družstva z HC Plzeň, sedmou a osmou třídu plus místní přípravku. Kluci jsou na ledě dvakrát denně a mají tady i suchou přípravu. Využívají také blízké víceúčelové hřiště,“ říká vedoucí zimního stadionu Petr Šindelář.

Zimní stadion v Rokycanech zahájil 50. sezonu v největších vedrech. | Video: Deník/Veronika Krátká

Protože náklady na tvorbu ledu a provoz jsou vysoké, podmínkou města, které stadion vlastní, je maximální využití ledové plochy. „Od osmi ráno do osmi večer je tady plno. V neděli 18. srpna začne velké soustředění místních krasobruslařek, které tady budou každý den až do soboty sedm hodin denně,“ dodává u zaplněného rozpisu využití ledové plochy Petr Šindelář s tím, že předloni dosáhly náklady na tvorbu ledu 150 tisíc korun, loni v souvislosti se zdražením energií 490 tisíc a letos by to měla být obdobná částka.

Na oblíbené nedělní volné bruslení si lidé počkají do září. „Předpokládám, že začneme ve druhé polovině září. Podle zkušeností vím, že když je hezké počasí, není o volné bruslení moc velký zájem,“ uzavírá Petr Šindelář. Volné bruslení se bude konat v tradičním čase vždy v neděli od 17 hodin do 18:30. Stejná zůstane i cena, a to 50 korun. Nebruslící doprovod zaplatí 20 korun.

V listopadu čeká zimní stadion oslava půl století od otevření. Město Rokycany spolu s hokejisty a krasobruslařkami chystá připomínku tohoto výročí.