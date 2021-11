Vedení rokycanského zimního stadionu bedlivě sleduje aktuální opatření v nekončících covidových vlnách.

Za zápasu HC Rokycany s HC Škoda Plzeň B. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Václav Havránek

„Jisté, je že kvůli nemoci mají junioři HC odložený nedělní zápas. A upozorňujeme příznivce na chystané kroky při cestě do hlediště. Konkrétně jde o předložení příslušných potvrzení o očkování či testech a použití respirátorů,“ sdělil vedoucí ZS Petr Šindelář. V pondělí začne v Rokycanech třídenní kemp hokejové reprezentace ČR do 19 let.