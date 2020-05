Z patnácti na deset procent je od začátku května snížena daň za vodu.

Ilustrační foto | Foto: SČVK

Pocítí to i v Holoubkově, kde kompletní částka (vodné, stočné) byla od ledna do konce dubna stanovena na 83,13 Kč za kubík. „Nyní jsme ale při zasedání zastupitelstva odhlasovali novou sumu, a to 79.51 Kč. Je to zhruba o dvě koruny méně za krychlový metr než v roce 2019,“ konstatoval starosta Lukáš Fišer.