Prvním krokem bylo v roce 2012 odbahnění. Nánosy nečistot se tu usazovaly přes sto let a byly například i němým svědkem největší slávy holoubkovského hokeje. V padesátých letech se ocitl mezi republikovou elitou a ještě roku 1978 se zde hrála II. liga. Po odbahnění následovala i oprava hráze.

V létě 2021 zde byl instalovaný vlek pro wakeboard. Návštěvníci si mohli zajistit svá místa přes rezervační systém a děti z okolí měly o prázdninách v dané časy možnost využít ježdění bezplatně. Letos se tu objevil druhý vlek pro pokročilejší jezdce. „Snažíme se přes různé administrativní překážky vybudovat areál, který ve středu Holoubkova absolutně chybí. Bez potřebného zázemí nemůžeme ale provoz pořádně rozjet,“ zdůrazňuje Diviš. To se ale brzy změní.

Novinkou je totiž montáž hausbótu, který bude sloužit právě jako zázemí wakeboardisty i jejich doprovod. V zimních měsících by se na něm také měla rozehřívat sauna, která je součástí projektu. Hausbót navrhl lodní architekt Pavel Srb společně s Michalem Rouhou, který má na starosti zejména design, ale i další důležité technické záležitosti. Na samotné realizaci se podílejí i strojaři z Divišovy firmy TGS. Vymýšleli a projektovali způsoby ukotvení a spojování plováků pod hausbótem.

OBRAZEM: Zámeček Hochperk se vyloupl do krásy

V zimním období rybník patří otužilcům, kteří tu ale trénují i v jiných měsících. Výzvou je pro ně Český pohár v zimním plavání, který láká sportovce z několika regionů. Jsou mezi nimi i přemožitelé kanálu La Manche a holoubkovská plocha dokáže jejich schopnosti důkladně prověřit. Loni musel být ledový krunýř prosekán, aby se dalo závodit.

Holoubkovský rybník ale zůstává hlavně plochou, v níž se prohánějí ryby. Letošní výlov musel být zorganizován kvůli opravě komunikace. Část vylovených šupináčů putovala do zoologických zahrad jako krmivo pro zvířata. „Zároveň jsme spojili síly se společností TGS, která poskytla autobusy a díky daru od rybníka jsme vyslali děti ze základní školy v Holoubkově na výlet do plzeňské zoo. Hledám i další varianty, jak více zapojit holoubkovský rybník do života obce. Myslím si, že můžeme společné žití v této lokalitě stále vylepšovat a dělat si sousedské soužití hezčí. Vítám jakýkoliv tip. Pojďte vymýšlet se mnou,“ připojuje Diviš výzvu na sociálních sítích.