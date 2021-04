Představitel města navrhl jedenáctého hráče do unikátní ankety Deníku.

Starosta Rokycan Václav Kočí. | Foto: Deník / Božena Šopejstalová

Deset fotbalistů na základě výběru sportovního redaktora (občas s klubovou radou) a ten poslední po vaší volbě. Tak vypadá anketní složení jedenáctky okresu Rokycany. Zapojit se do hlasování můžete i vy, a to až do konce dubna!