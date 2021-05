Sraz účastníků je v 9.30 hodin pod Olešnou na rozcestí u řeky, kde budou zaparkována auta a odtud budou aktéři hromadně převezeni autobusem k vodě do Nadryb. Zde budou připravené sportovní lodě, pádla, vesty, pytle, rukavice a svačina. Odjezd bude odstartován po desáté hodině. Vylodění pak bude u malé vodní elektrárny Olešná (u jezu).

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKaždoročně v první polovině měsíce května se pořádá úklid krajiny v Přírodním parku Horní Berounka v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět!). V jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů, řek a potoků, chráněných území, likvidace černých skládek, apod. Celkem se za osm ročníků do akce zapojila tisícovka dobrovolníků, kteří v celém povodí, po březích a ze sportovních lodí v řece sbírali do pytlů naplavené a odhozené odpadky. Ty jsou pak odváženy v kontejnerech do sběrného dvora v Němčovicích, kde jsou roztříděné podle kategorií odpadů a předané k likvidaci.