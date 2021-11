V okresním městě plnili hladoví a žízniví hosté restauraci U Václava po desáté hodině. „Zatím je to lepší, než jsme čekali. Naši štamgasti reagují většinou sami, jen sporadicky je musíme ke kontrole dokumentů vyzvat,“ dozvěděli jsme se od personálu.

Odlišný postoj jsme však zaznamenali o pár set metrů dál ve čtvrti Rašínov. Sídlí tu populární minipivovar U Stočesů a s prověrkou návštěvníků se tu nezatěžovali. „Máme k dispozici manuál renomovaných právníků. Určený je nejen pro zákazníky, ale také pro případné kontroly policistů či hygieniků. Vyplývá z něho, že nárok na podobná nařízení nemá zákonnou oporu,“ zdůraznila provozní Petra Vajnerová. Jiné je podle ní sledování příchozích do osmnácti let a jejich případné požívání alkoholu. Také v tomto zařízení se o víkendu uskutečnila rozsáhlá prověrka a podle našich poznatků právě zde takřka bez problémů.

Na Železné. Hospoda s tradicí byla další zastávkou a pyšní se stálou klientelou. Nařízení je ovšem vnímané rozdílně: „Většina lidí je chápe. Menší část je ochotná o nich diskutovat a pak tu máme jedince, kteří nejdou pro sprosté slovo daleko,“ sdělila poznatky sympatická výčepní. „Já jsem očkovaný dvakrát a až přijde čas, půjdu si i pro třetí dávku. Co do mne pumpují, to fakt, nevím, ovšem chci žít a pohybovat se trochu normálně Nehledě na to, že jsem tuhle nemoc ještě neprodělal a snad by měl být případně její průběh snazší,“ vyjádřil se padesátník Vladimír.

Osazenstvo restaurace Na Trucovně v centru Radnic oslovilo během víkendu strávníky na sociálních sítích. S prosbou, aby opatření pochopili, což se ukázalo být jako prozíravý krok: „Jsme až překvapeni, jak jsou naši přátelé vnímaví. Iniciativně předkládají příslušné dokumenty a pokud jimi nedisponují, udělají si rychlý test u nás. za dopoledne jich bylo pět,“ konstatovala servírka.

Na Statku v Mirošově se prý vládní kroky setkaly s pochopením. Občas tu zaznamenali během pondělka kritické hlasy, bylo jich ale jen minimum.

Opatření z 20. října vyvolalo kritiku některých hospodských. Stát podle nich přenáší odpovědnost za šíření epidemie na majitele a provozovatele gastronomických služeb. A situace v České republice není dál růžová. Aktuálně zhruba čtyři sta restaurací nebude dodržovat kontroly bezinfekčnosti hostů. „Byla by to diskriminace zákazníků na základě zdravotního stavu,“ uvedli na tiskové konferenci zástupci iniciativy Chcípl PES, která se později změnila na politické hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu.