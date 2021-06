Za sobotu pouhých 74 nových onemocnění covidem 19. Číslo, které je snad signálem, že se život vrací do normálních kolejí!

Patrné to bylo i z množství společenských událostí v našem okrese. Rokycanské letiště obsadily stovky čtyřnohých přátel při 56. Podbrdské výstavě a osm rozhodčích se potilo až do odpoledne. V centru města pak pracovnice knihovny zvaly na kulturní pořady i prohlídku jednotlivých oddělení. „Slavíme sto let. V roce 1921 naši předchůdci začínali po sloučení tří pracovišť s 18 tisíci knížek. Dnes máme publikací přes 105 tisíc,“ pochlubila se ředitelka Jana Aubrechtová. Představila mimo jiné novou biblio-schránku pro pohodlné vracení výpůjček.

Hrádku šéfovali dobrovolní hasiči, jimž je letos 120 let. „Na minulé bilanční sezení v roce 2011 nezapomeneme. Výjezdovou jednotku vyslal do akce výbuch v železárnách,“ připomněl starosta sboru Václav Bufka. Nyní to bylo o poznání klidnější a optimističtější. Po valné hromadě následovala šou u zbrojnice. Za přítomnosti dechovky Kozleranka, místních spolků a s prezentací hasičské techniky.