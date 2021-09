Zmíněná lávka pro chodce v Hutnické byla původně spočítaná na 5 200 tisíc korun. „Jenže při nynějším nárůstu cen stavebního materiálu to nedodržíme,“ obává se Sobotková. Ve fázi projektové dokumentace je přestavba restaurace Džbánek na bytové jednotky, rekonstrukce vodovodu na Hamplově nebo modernizace víceúčelového hřiště školy. Kromě toho Hrádečtí sledují přípravu parkoviště v Učňovské ulici. Je ve stádiu klasického vyjadřování zainteresovaných institucí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.