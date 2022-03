Hrádek: dnes od 14 do 17 hodin a v sobotu 5. března mezi 9. a 12. hodinou mohou lidé donést do hasičské zbrojnice hygienické potřeby (dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské potřeby, zubní pasty) a zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, škrtidla).

Radnice: obvazový materiál, spacáky, deky, karimatky, hygienické potřeby, jednorázové rukavice, trvanlivé potraviny, hračky a hry pro děti jsou v pracovní době vítané v sídle úřadu. Dnes od 7 do 17 hodin, dále podle hodin pro veřejnost nebo po domluvě.

Kromě toho lze věci předat v sokolovně. Ve středu od 17 do 20 hodin, ve čtvrtek od 15 do 20 hodin a v pátek se končí 12. hodinou. Sbírka pak bude roztříděna, část použita pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Radnicích a okolních obcích, zbytek odvezen do Plzně pro převoz na Ukrajinu. Kontaktní osobou je místostarosta František Blovský (telefon 735 172 981).

Osek: hasiči přivítají dary od spoluobčanů zítra ( 16 až 18,30 hodin) v sídle sboru. Vítané jsou spacáky, karimatky, deky a z léků analgetika, protizánětlivé medikamenty, obvazy všech velkostí, hydrogelové obvazy na popáleniny, náplasti, atd. Rovněž trvanlivé potraviny budou přemístěné na východ.

Zbiroh: tady si pospíšili a zde humanitární krok dneškem vrcholí. Od 8 do 16 hodin v koloniálu na Masarykově náměstí 45 a od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici. S důrazem na ženy a děti, které se dostanou na hranici s okolními státy, takže jim přijdou vhod spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky či karimatky. Dále hygienické prostředky (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky, atd.), baterky, baterie, pláštěnky, stany, léky, bandáže i dlahy.