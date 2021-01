Zdroj: Deník

Fotbalisté TJ (účastník okresního přeboru) se na podzim loňského roku odhodlali k návštěvě transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice. Přišli darovat krev!

Byli mezi nimi jak zkušení dárci, tak i sportovci, kteří dali nejcennější tekutinu poprvé. Na společné akci se dohodli proto, že jako tým chtějí nejen vyhrávat, ale i pomáhat, a dárcovství krve považují za jednu z dobrých příležitostí. Odevzdali dohromady zhruba 3,2 litru krve.

S nápadem na společný odběr přišli Milan Macháček a Michal Multrus, kteří v hrádeckém klubu patří s Jakubem Perlíkem k pravidelným dárcům krve. „Nadhodil jsem to po jednom mém předchozím odběru mezi kluky a ti to přijali. Michal pak dal dohromady už konkrétní zájemce a domluvil termín,“ popsal Milan Macháček.

Účast původně plánovalo deset fotbalistů. Společné datum nakonec vyhovovalo alespoň sedmi statečným. Mimo jiné Matěji Krčmářovi, který byl jedním z prvodárců. „Popravdě jsem darování krve zvažoval už dříve, ale chyběl mi ten konečný impuls se skutečně sebrat a přijít. Takže jsem nápad celkem uvítal a jsem tady. Pro mě je to prakticky maličkost. Zabere to jen chvilku a nijak mi to neublíží. Naopak to někomu pomůže v léčbě nebo i při záchraně života,“ říká Matěj Krčmář.

Podobně mluví i Jan Kastner. „Nikdo neví, zda tu krev někdy nebude sám potřebovat. A nelze spoléhat jen na ostatní. Proto jsem tady. A taky proto, abych konečně navázal na tátu. Ten už má za sebou desítky odběrů, tak je třeba v té jeho tradici pokračovat,“ říká.

Posledním z prvodárců byl Antonio Pérez a sedmým fotbalovým dárcem pak Jiří Vaníček, který se k dárcovství vrátil po jedenácti letech. „Už jsem tu dříve byl, ale tehdy mi po odběrech nebylo moc dobře, tak jsem přestal. Tentokrát to bylo lepší, tak snad ta další návštěva bude mnohem dřív než zase za deset let,“ věří Jiří Vaněček.

Na tom samém se shodli také ostatní. Darovat krev chtějí nadále všichni. A pravidelně. Ať už samostatně nebo opět takto společně. „Můžeme zkusit vytvořit takovou tradici a chodit občas i takto po skupinkách. A myslím, že se postupně přidají i další,“ dodává Michal Multrus.

„Moc jim za to děkujeme. Noví dárci sice pravidelně přibývají, ale bohužel někteří naopak frekvenci svých návštěv ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů snižují. A krve potřebujeme pořád,“ říká primářka oddělen Miroslava Padrtová.

Darovat krev lze až čtyřikrát do roka. Vždy se odevzdá zhruba 450 mililitrů. Za každý odběr si může dárce snížit odvod daně z příjmu o 3000 korun. Více informací k dárcovství najdete zde.