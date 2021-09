Posvícení po zhruba padesáti letech se stalo sondou, zda v něm pokračovat. „Návštěvnost nás mile překvapila a máme za to, že se akce chytne. Příští rok bychom mohli uspořádat pěknou hodinku a přidat nějaké kulturní vystoupení,“ spřádal plány Jiří Matějka. Hasičům pomohlo vedení města, když přispělo na nový stan a pivní sety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.