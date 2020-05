Představitelé města si připomněli ve čtvrtek oběti II. světové války.

A nejen to: „Chceme využít dotaci z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“, uvedla starostka Marcela Sobotková po pietním aktu. Konkrétně by se jednalo o celkovou opravu i rekonstrukci pomníku. Rozšířen by měl být o pamětní desku zaměstnancům železáren, kteří byli umučeni či popraveni za německé okupace. Byla v minulosti umístěna v areálu firmy, jenže v současné době není k nalezení. Impulsem pro představitele Hrádku byla žádost zástupců Svazu bojovníků za svobodu v Rokycanech. „Už jsme začali jednat s pracovníky odboru kultury rokycanského úřadu o možnosti úpravy,“ dodala Sobotková.