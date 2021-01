Zdroj: Deník

Starostka Marcela Sobotková nezapřela pedagogické sklony (dlouhá léta učila v rokycanské devítiletce TGM) a připravena byla na rozhovor důkladně. I když má prý pocit, že ještě minimálně na polovinu akcí zapomněla.

Čím právě nyní Hrádek žije?

Určitě je to snaha o rozšíření individuální výstavby. V části Střed II jsme kvůli tomu koupili bezmála osm tisíc čtverečních metrů pozemků a o dalších 1200 metrech jednáme s jejich majiteli. řešíme také studii na rekonstrukci bývalé restaurace U Džbánku. Pokud se to povede, vyrostl by tu objekt se šestnácti byty.

Přestože jste na dohled od Rokycan, nezapomínáte na lékařskou péči?

S přispěním krajské dotace jsme opravili gynekologickou ambulanci a lékárnu včetně bezbariérového přístupu.

Pořízením vily v ulici 1. máje pak sledujeme soustředění ordinací do jednoho místa. Zatím sice ve fázi projektové dokumentace, ovšem počítáme zde s pediatrem a internistkou a diabetoložkou. Zatím funguje v Domě s pečovatelskou službou, ale jednoduchým technickým řešením by z toho mohlo být zázemí pro pečovatelky.

Na sklonku loňského roku byl Hrádek rozkopaný. Co bylo příčinou?

Během prosince byla realizována výstavba optických sítí. Jednal se o projekt Plzeňského kraje a vybrané společnosti, jehož předností je vysokorychlostní připojení k internetu. Nabízejí se však i jiné možnosti. Napojení kamerového systému, úbytek nevzhledných antén a v budoucnu využití smart city, tedy označení konceptu chytrého města. Služby jsou přitom otevřené každému. Operátorům, domácnostem či firmám.

Když už jsem se zmínila o kamerovém systému. S využitím krajské dotace vyměníme původní analogové přístroje za digitální. Se zaměřením na dětská hřiště a část Hamplov.

Hodně diskutovanou otázkou je koupaliště.

Zadali jsme loni studii na využití prostoru. Hodláme ho proměnit na relaxační území a nezapomínáme přitom na okolí. Zejména lávka v Hutnické ulici je ve špatném technickém stavu. proto jsme požádali o dotaci na její opravu.

Zelený prstenec kolem města nabízí ideální možnosti k relaxaci.

Kdo chce, určitě si najde cíl svých výšlapů. Chci, aby se tu spoluobčané cítili nejen příjemně, ale i bezpečně. Loni jsme totiž přežili dvě větrné kalamity. naštěstí bez zranění, ale přesto to byl impuls k úpravě parků, z nichž zmizely staré a většinou poškozené stromy.

Pokud jde o střed města, plánujeme zde výměnu nevhodných dřevin. Zpravidla jde o jehličnany napadené škůdci.

Zadržování vody v krajině je dnes módním termínem. Nechceme ale o něm jen přemýšlet a počítáme s výsadbou ovocných stromů ke hřbitovu nebo u oblíbené cyklostezky.

Řidiči si stále častěji stěžují na nedostatek míst k parkování. Jak je na tom Hrádek?

Zaměřujeme se v součinnosti se strážníky na odstranění vraků z veřejných míst.V centru jsme přistoupili k úpravě režimu před kulturním domem a také ke zpřesnění podmínek pro stání aut u obchodního centra. S časovým omezením a vyčleněním míst pro zdravotně postižené.