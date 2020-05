Stanový areál pionýrů z Hrádku zůstane letos na Berounce opuštěný.

Dvě stovky táborníků se ke Spálenému mlýnu pod Sedleckem ve dvou červencových bězích nepodívají. Náhražkou budou příměstská soustředění. „Dlouho jsme váhali s konečným rozhodnutím. Hygienické požadavky byly neúprosné a zvažovali jsme nákup množství dezinfekce, jednorázových roušek i rukavic nebo chemických záchodů. To vše se negativně promítlo do rozpočtu,“ sdělovala skupiny Vlasta Vasková. Organizátoři vzali na vědomí zdražení potravin a výrazně redukovaný program. Šermíři, herci či bubeníci by do tábora nemohli. Stále aktuální je pak hrozba onemocnění, kdy by osadníci museli do karantény. „Všechny tyhle argumenty jsme brali v úvahu a přijali nepopulární verdikt,“ dodala Vasková. S rodiči se setká v úterý 2. června po šestnácté hodině, aby domluvila vrácení peněz.