Po zahájení reje předala starostka Marcela Sobotková symbolický klíč a pestrobarevná skupina se dala do pohybu. Za doprovodu hrádeckých muzikantů byl k dispozici Fanda Skolka se svým malotraktorem. Účastníci se po jedenácti zastávkách loučili se zimou hozením Bakchuse do vod Klabavky. Zábava ovšem pokračovala do večerních hodin ve zbrojnici s harmonikou a celkově se zúčastnilo 39 maškar.