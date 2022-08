BUŠOVICE - V sídle úřadu absolvují v pondělí zastupitelé Bušovic poslední zasedání volebního období. Zabývají se mimo jiné smlouvou se Státním pozemkovým úřadem, bezúplatným převodem majetku Hasičského záchranného sboru nebo hospodařením v obecním lese za první pololetí. Kromě toho se účastníci dozvědí výsledky výběrového řízení na stavbu vodovodu a musí řešit pronájem restauračního zařízení.

ROKYCANSKO - Kromě páteční dopravní nehody v okresním městě museli profesionální hasiči i do Hrádku. Ze stejného důvodu a kvůli zranění účastníků byli v akci i zdravotníci. Sobotní výjezd mirošovských dobrovolníků k sousedům do Myti způsobil v podvečer dotěrný hmyz. O chvíli později směna HZS Radnice za asistence dobrovolníků z Drahoňova Újezdu krotila plameny na skládce odpadu.

MEŠNO - V úterý před osmnáctou hodinou se sejdou zastupitelé v Mešně. Věnovat se budou odečtům vodoměrů včetně kontrolní šachty a plánu bezpečného zásobování pitnou vodou. Dozvědí se o ukončení provozu mešenské restaurace Pohoda i novinky o rekonstrukci bytu v domě č. 9. V programu nechybí ani novinky o územním plánu, kořenové čističce odpadních vod nebo o situaci v obecním lese. Účastníci se vysloví i k silničnímu průtahu, veřejnému osvětlení nebo návrhu rozpočtu na příští rok.

KORNATICE - Příměstský tábor pokračuje od pondělí do pátku 19. srpna v Kornaticích. Jde už o druhý turnus, když první se uskutečnil v červenci. Program znovu obsahuje výlety do okolí i do Plzně nebo v případě nepříznivého počasí variantu se zázemím v kulturním domě.

DOBŘÍV - V lednu loňského roku byl požárem zničený rodinný dům v centru Dobříva. Rodinám okamžitě pomohli obyvatelé obce včetně zastupitelstva, ale i přespolní. Vyhlášena byla veřejná sbírka. Nyní po jejím sečtení představovala konečná cifra 480 tisíc korun.

Vranovice nabízí Popletené pohádky, Hrádek francouzskou komedii