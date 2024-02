Pionýři z Hrádku hlásí také na únor několik přitažlivých akcí. Hned 1. 2. přespala Dráčata v sídle organizace a v pátek si užívala pololetní prázdniny. Sobota 3. února patří výletu do hlavního města na akci Ledová Praha. Včetně koncertu Děti dětem a zúčastňují se členové oddílů Liščata, Čtyřlístek, Dráčata, Mraveniště. Láká i maškarní rej s vynášením basy, který se koná 13. 2. v tělocvičně školy.

Také v únoru jsou pro členy skupiny připravené zajímavé projekty. | Foto: PS Hrádek

Těm odrostlejším je určené školení pro instruktory (24. a 25. února). Kromě toho pokračuje nábor do oddílu Klubíčko. Od února ho lze doplnit maminkami a dětmi do tří let. Pravidelné schůzky jsou ve středu od 9.30 do 11.30 v DDM s vedoucí Janou Janíčkovou (776 371 434).

Několika fotografiemi se vracíme k výročnímu zasedání skupiny. „Uskutečnilo se 19. ledna a zúčastnilo se padesát našich členů, společně se starostkou a místostarostkou města. Všem za loňský rok patří velký dík za dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží v Hrádku, Příkosicích a Hůrkách,“ zdůraznila vedoucí Vlasta Vasková.