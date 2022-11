Vesnička na rozhraní Rokycanska a Rakovnicka dala dohromady šest uchazečů. Každý z nich se však o přízeň spoluobčanů ucházel samostatně a právě to byl po rezignaci jedné zastupitelky kámen úrazu. „V takovém případě zákon neuvažuje o pozici náhradníka. Striktně se posuzuje umístění do pátého místa. Vysvětloval jsem to ostatně i vyslancům z jiných obcí, že je lepší vytvořit sdružení nebo koalici, z níž lze nekompletní sestavu případně doplnit,“ má jasno tajemník městského úřadu ve Zbiroze Pavel Vlček.