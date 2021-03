Kontroly se odehrávají i na hranicích Rokycanska. Protíná ho nejen dálniční tah, ale také na pohled méně významné komunikace.

„Naši lidé to vnímají negativně. Byli zvyklí jezdit nakupovat do Kralovic, jenže to je Plzeň – sever a bez příslušného dokumentu to nejde. Dali jsme na stránky městyse všechny potřebné formuláře při cestě k lékaři či na úřad,“ sdělila starostka Ester Lipertová. Právě včera tu hasiči distribuovali objednané respirátory a jednorázové roušky. Vesměs za výrobní cenu a zájem byl prý obrovský! Aby se Liblínští nenudili, musí se vyrovnat s dlouhodobě uzavřeným mostem přes Berounku. Alespoň osobní vozy přes řeku mohou, zatímco těžkotonážní auta volí čtyřicetikilometrovou objížďku.

Ve Zbiroze na radnici je zaměstnáno pět žen ze sousedních středních Čech. „raději jsem hned v neděli zajel na úřad a vystavil jim příslušné povolení. V pondělí pak kolegyně obdržely originál,“ vyjádřil se tajemník Pavel Vlček.

Zpřísněná opatření pociťují také dříve narození, pro které je třeba složitější doprava k lékaři. Už od roku 2017 je ale ve Zbiroze k dispozici sociální automobil (pro všech jedenáct obcí mikroregionu) a nyní jde o hodně využívanou službu. „Vozíme zejména starší pasažéry na oční kliniku do Berouna či do nemocnic v Praze, Plzni a Rokycanech. Dříve to bylo zadarmo, teď je služba podle kilometrů za symbolických padesát nebo sto korun,“ konstatoval Vlček, který má občas starost se sháněním řidičů.