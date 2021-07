Hůrečtí si užili Dětský den na novém hřišti

V rámci projektu Deník na návštěvě jsme nyní zavítali do Hůrek, kde jsme si povídali se starostkou Janou Kešnerovou o tom, do čeho v poslední době investovali a na co se chystají.

Nové dětské hřiště | Foto: Deník/Václav Havránek

Co jste v Hůrkách za minulé období udělali? Začnu loňským rokem s tehdy neznámým koronavirem. Hned v prvních měsících jsme stihli vymalovat hospodu včetně sálu. Jenže nastalo omezení života ve všech jeho podobách a až po uvolnění restrikcí jsme mohli pokračovat. Především drobnými akcemi ve formě opravy kanalizačních mříží, propadlého kanalizačního řadu, výměnou části oken v obecním domě nebo vysázení zeleně v prostoru za školou. Rekonstruovaná je terasa spolkového domu a odměnou se stal nádherný výhled na Hůrky i do okolí. Pokud jde o jednu z požárních nádrží, podařilo se dobetonovat dno a jezdí sem plavci i ze vzdálenějších míst. Část z nich se však musí naučit slušnému chování, protože po sobě nechává nepořádek. S bikerem Ondřejem Cinkem jede celé Stupno Přečíst článek › Zapomenout nesmím na návštěvu pracovnic Státního okresního archivu z Rokycan. Taková sestava se tu objevila podle pamětníků zhruba po šedesáti letech a pomohla nám vytřídit dokumenty. Je jich ale tolik, že určitě se prý do Hůrek vrátí! Jaké investice chystáte v letošním roce? Aktuální je oprava křížku ve spodní části Hůrek. Mnohem rozsáhlejší investicí by ovšem měla být generální oprava obecního úřadu. Objektu je přes sto let, nábytku minimálně padesát a už se bojíme sem někoho vzít na návštěvu. Jenže projekt je ve fázi rozpracování od roku 2019 a nadřízený stavební odbor má připomínky. Nepovedla se ani žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, ale nezoufáme. Peníze, které jsme ušetřili, využijeme na alespoň částečnou renovaci vnitřních prostor. Začátkem července jste pořádali dětský den. Byl o něj zájem? Určitě předčil naše očekávání. Dorazilo přes padesát kluků a děvčat i stejný počet dospělých. Užili si soutěží a odnášeli si zajímavé ceny. Poděkovat musím všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Radost mám i z toho, že dětské hřiště s řadou prvků je využívané denně. Plzeňský kraj přispěl na vybudování částkou 200 tisíc korun.