Hřiště pod nádrží výrazně mění tvář.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

V sousedství hasičského areálu přibyly díky dotaci krajského úřadu nové herní prvky a začátkem týdne byla navezena zemina včetně zasetí nového trávníku. „Postaral se o to můj zástupce Jakub Václavů,“ usmívá se starostka Hůrek Jana Kešnerová. Zároveň žádá spoluobčany, kteří do těchto míst zamíří, aby minimálně do neděle nevstupovali na označenou část plochy a dali trávě šanci vyrůst. Houpačky a hrací věže jsou zde přístupné, pískoviště nikoliv.