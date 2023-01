Turnaje se zúčastnilo 20 registrovaných i neregistrovaných hráčů. Základní část byla nalosována do dvou skupin a na každého účastníka čekala též nadstavba. Celkově to obnášelo 121 utkání. Nejlepší a nejhezčí ženou turnaje byla Drahuše Janikovičová, nejlépe oblečeným hráčem Pavel Obruča. Organizace turnaje se i tentokrát ujal Karel Vostrý se synem Jonášem. Poděkování putuje Obecnímu úřadu Hůrky za podporu a též do Krčmy u Fabiána za skvělý celodenní servis.