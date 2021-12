ROKYCANY - Micoolášský dobročinný bazárek organizují od čtvrtka do soboty v centru Rokycan nadšenci z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Dějištěm bude školní klub tohoto seskupení v ulici Josefa Knihy 225. Návštěvníci mohou vybírat a nakoupit oblečení, obuv a doplňky za vskutku symbolické ceny.

ZBIROH - Ježíšek úřaduje ve Zbiroze. Speciální poštovní úřad zřídil svatý muž v centru města. Zájemci ho najdou v proluce na Masarykově náměstí pod ozdobeným vánočním stromem. Je tu připravená schránka, zvláštní razítko a všechny dopisy prý najdou toho správného adresáta!

BŘEZINA - Koupí nákladního auta se budou zítra zabývat zastupitelé Březiny. V sídle úřadu mají sraz v 17.30 hodin a dále projednají vodné i stočné na příští rok, příspěvek spoluobčanům za údržbu komunikací během zimy nebo smlouvu se sousedním Bezděkovem kvůli čištění tamních cest. Ve scénáři nechybějí ani finanční záležitosti včetně rozpočtu 2022.

HRÁDEK - Páteční odpoledne je na okraji Hrádku ve znamení andělské stezky. Pionýrská organizace ve spolupráci s městem zve kluky i děvčata od 17 do 17.30 hodin k dětskému hřišti u letního kina. Účastníci budou vycházet průběžně a cestou plnit zábavné i tajuplné úkoly. Ohřát se mohou u pekelného ohně. Dětem do šesti let je doporučený doprovod dospěláků.

Na rokycanské radnici vlaje černý prapor