ROKYCANY - Územní pracoviště krajské hygienické stanice v Rokycanech utlumuje činnost. Končí poslední říjnový den na adrese Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany. Kvůli tomu jsou během tohoto měsíce upravené úřední hodiny: pondělí od 7 do 12 a od 12:30 do 17, ve čtvrtek od 7 do 12 a od 12:30 do 14:30.