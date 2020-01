Kvůli dovoleným a účasti na veletrzích dochází v lednu k úpravě otevírací doby informačního centra ve Zbiroze.

Od pondělí do středy je otevřeno pouze v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin, ve čtvrtek a pátek od 8-12 a od 12,30-15,30 hodin. V sobotu je otevírací doba stanovena od 8 do 11 hodin.