Ve svízelné situaci se ocitla Bohumila Mišterová. Osmašedesátiletá žena je od čtyřiceti let v invalidním důchodu a navíc se stará o syna (ročník 1972), který je na tom od narození stejně.

Dvojici teď hrozí, že přijde o bydlení v Trokavci. „Kdysi jsem tu navštěvovala obecnou školu a vrátila se na jih Rokycanska před deseti lety. Pronajali jsme si domek od syna bývalé spolužačky, kde už hodně dlouho nikdo nežil. Domluvili jsme se na třítisícovém nájmu plus platby za energie. Vodu, plyn a palivo jsem si hradila sama,“ sdělovala seniorka. Z desetitisícového důchodu se pustila do oprav. Potíže nastaly s rozvodem elektrické energie, odpady, omítkami, atd. Zub času se podepsal také na hradbě, ovšem rodinný tandem byl přes zdravotní indispozici naladěný pozitivně. Jen do doby, kdy mu letos v lednu pronajímatel domu představil svoji sestru jako novou majitelku. „Slíbila, že vše zůstane jako s jejím bratrem. Jenže na konci června si přijela pro nájem za tři měsíce, což dělalo necelých třináct tisíc korun. A druhý den jsem se dozvěděla, že na jednom z inzertních serverů vyšel inzerát o prodeji chalupy. „Prý za skoro dva miliony, ale to je podle mne nadsazené. Přestože jsem každý měsíc pokračovala v dílčích opravách, takovou hodnotu barák určitě nemá,“ rezolutně tvrdí Mišterová. Vzala na vědomí požadavek majitelky, aby si našla nové bydlení, ale zatím východisko nevidí. Její zdravotní trable znásobuje chystaná operace krkavice.

Přesto by dlouholetá hospodářka místních dobrovolných hasičů v Trokavci ráda bydlela dál. „Jenže situaci komplikuje skutečnost, že paní Mišterová zde nemá trvalé bydliště. Byla za mnou se žádostí o pomoc. Otevřeně jsem jí vytkl viditelně laxní přístup. Pokud by byl pronájem ošetřený smluvně, nemuselo k takové situaci dojít. V bývalé škole je byt, ovšem jeho rekonstrukce by vyšla možná na milion,“ vyjádřil se starosta Martin Klouda.

Majitelka domu bydlí o pár kilometrů dál a ani její pozice není nejrůžovější: „Dům mi daroval bratr a já jsem v rozvodovém řízení. Potřebuji tudíž partnera vyplatit. Pokud vím, má paní Mišterová další příbuzné, kteří by mohli podat pomocnou ruku.“