Výsadbu inicioval spolek Dobroslav a finančně se na ní podílelo město. „Stromy, a zejména ty památné, vnímáme jako něco, co do krajiny neodmyslitelně patří. Něco, kolem čeho chodili naši dědové a budou chodit i vnuci. Když takový strom z krajiny zmizí, mělo by se na něj občas vzpomenout,“ je přesvědčen člen zmíněného seskupení a iniciátor akce Pavel Žižka. Zvažoval, jaký druh stromu zvolit, aby zapadl do krajiny, evokoval tradici a vzrůstem ani v budoucnu neohrožoval provoz na frekventované silnici. Volba padla na jabloň staré odrůdy Hetlina. Pochází ze západních Čech a její historie sahá až do 18. století, tedy do doby, kdy dala Marie Terezie vysazovat podél cest právě ovocné stromy.

Pohádkový statek ve Vranovicích láká o víkendu

Zasazení jabloně si nenechal ujít starosta Vlastimil Sýkora: „Jsme rádi, když podobné nápady přicházejí od občanů, kteří ctí i historii města. A názor připojila také provozovatelka čerpací stanice Miroslava Forstová: „Občas tu někdo zastavil a ptal se po topolu. Mohla jsem mu ukázat jen místo v trávníku. Mám za to, že turisté pátrající po památných stromech, upomínku ocení.“ Dodejme, že organizátorům projektu vyšla vstříc společnost, v jejímž areálu benzínka stojí.