V červenci a srpnu se prodlouží otevírací doba na městském koupališti v Rokycanech.

Sezona na rokycanském koupališti byla zahájena 1. června a potrvá minimálně do konce srpna | Foto: se svolením MěÚ Rokycany

Plavecký bazén Rokycany bude tradičně během letních prázdnin uzavřen. V rámci odstávky se provede údržba bazénu, která potrvá od 30. června do 3. září 2023. Technická odstávka bude také v městské sauně, a to od 1. července do 2. srpna. V srpnu pak bude společná sauna otevřena každý čtvrtek od 17 do 21 hodin.

Naopak v červenci a srpnu se prodlouží otevírací doba na městském koupališti. Tam bude otevřeno denně od 9 do 20 hodin.

V areálu rokycanského koupaliště bude nově možné platit kartou

Městské koupaliště, které je přírodním koupalištěm o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních a je druhé největší v České republice a jedno z nejoblíbenějších v západních Čechách, se otevřelo v letošním roce 1. června. Novinkou je možnost platby kartou.

Objem koupaliště je 24 tisíc kubíků s největší hloubkou 2,5 metru, 450 kubíků je objem brouzdaliště s hloubkou do 60 centimetrů. „Ročně čerpáme z Klabavy do koupaliště 50 tisíc kubíků,“ řekl Jaroslav Moravec, vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany.

A jak je to s cenami?

Celodenní vstupné pro dospělého vyjde na 100 korun, zlevněné 80 korun, děti do 6 let zdarma. Rodinné vstupné (2+2) pořídíte za 280 korun.