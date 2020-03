„Loni jsem tu byla s Podbrdskými ženami. Románem o nelehkých lidských osudech v podhůří pahorkatiny na pozadí událostí minulého století,“ připomněla sympatická mladá žena. Hrdinkou je Emílie, která zažije bolesti války i nástup komunismu. Ale možná ještě horší jsou pro ni samota a odcizení, které pociťuje v manželském životě. Autorka tímto scénářem jen potvrdila vztah k našemu regionu (především Dobřívu), kam se ráda vrací.

Eugenie je z trochu jiného soudku. Janě se podařilo zachytit příběh krásné plzeňské hoteliérky. Mohl by být směle námětem pro hollywoodská filmová studia, neboť se v něm snoubí romantika s dramatickými momenty. Vždyť je to přesně 75 let, kdy světlíkem Eugenina secesního hotelu Continental prolétla bomba a nasměrovala její život novým směrem.

Řada hrádeckých posluchaček přišla s publikací v ruce. Po skončení komponovaného pořadu (o hudební doprovod se staral Josef Machatý) si ji nechaly podepsat. Spisovatelka pak reagovala na desítky dotazů – především o dalších aktivitách a nápadech.

Hned v sobotu odpoledne zamířila Jana Poncarová k autorskému čtení do múzické kavárny La Boema v Radnicích.