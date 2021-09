Není divu, že většina páťáků neplánované volno obrečela. „Je to nepříjemná situace. Sotva jsme začali, musí se učitelky i jejich svěřenci přeorientovat na distanční výuku. Ale taková je praxe hygieniků,“ konstatoval ředitel ZŠ Lukáš Rada.

Do karantény musí všichni, přestože se s kamarádkou viděli naposledy minulý pátek. „Takže teď nemohou zdravé děti navštěvovat zájmové kroužky, sportovat a musí být zavřené doma,“ zamýšlel se na sociálních sítích jeden ze smutných tatínků. Jejich potomci se navíc pečlivě připravovali a těšili na vystoupení při nadcházejícím Setkání pod rokycanskou věží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.