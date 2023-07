Svaz chovatelů poštovních holubů slavil loni 100. narozeniny. Nyní je rozdělen na českou a moravskou sekci a zastřešuje je společné prezídium. Vrcholná složka pro zhruba tři tisíce členů.

Podrobnější dělení pokračuje oblastmi. V našem případě jde o Český západ, obnášející prostor s 80 členy od Příbrami až po Tachov. Z blízkých lokalit pak mohu jmenovat oblasti Domažlice, Karlovy Vary, Chomutov a na jihu Čech třeba Prácheň, Tábor nebo České Budějovice.

A fungují ještě menší organizace?

Chovatelé z jednoho místa nebo blízkého okolí se scházejí pod křídly místních spolků. Třeba v tom ejpovickém je nás třináct a já v něm zastávám funkci jednatele včetně spoluorganizátora výstavy v sále U Salcmanů. Početně ještě silnější je například Trnová na severu Plzeňska.

Poštovní holubi se vrací z východu. Uletí od 150 do 850 kilometrů

Vzdušní doručovatelé byli kdysi využíváni pro přenos válečných zpráv. Ale jak to vypadá dnes?

Hnacím motorem naší činnosti je závodní sezona. Od poloviny dubna do července obsahuje čtrnáct akcí. Šest na středních tratích od 300 do 500 kilometrů, pět na krátkých, což je 100 až 300 kilometrů a tři na dlouhých trasách nad pět set kilometrů. Nejdelší cesta z rumunské Oravity na Plzeňsko měří kolem 800 kilometrů.

Téhle konfrontace se zúčastňují holubi od dvou do čtyř let, ovšem na nejdelší tratě nasazujeme i sedmileté ptáky. Jsou totiž vytrvalí, houževnatí, ale nejen to. Umí si ve vzduchu rozvrhnout síly a s podporou větru se jejich rychlost blíží sto kilometrům za hodinu. Průměrná je spíše klasická šedesátka.

Ve svém holubníku máte ale i početnou skupinu benjamínků.

Pro holoubata do jednoho roku právě teď nastává sezona s pěti tuzemskými závody. Od Jindřichova Hradce až po Břeclav a musím nováčky důkladně připravit. Mám jich 120 a zpočátku absolvují krátké výlety od pěti do padesáti kilometrů. Vhodná místa pro start jsou při dálnici u Mýta či Cerhovic a etapy postupně prodlužuji.

Zmínil jste holoubata. A jaké jsou počty odrostlejších opeřenců?

Starám se o 48 chovných holubů a těch závodních šestadvacet. S tím, že si občas pořizuji nové kusy s dodržením přísných pravidel. Každý holub musí mít rodokmen s certifikátem DNA rodičů. Že jde o nákladný koníček, potvrzuje nedávný prodej nejdražší holubice. Kupec z Číny ji vydražil za 40 milionů korun.

Holub, který nelítá, neboduje, říká chovatel akrobatických holubů Josef Voráček

Lze vlastně přesně změřit letový čas?

Doslova na vteřiny. Každý pták má trvale připevněný elektronický čip a pobyt ve vzduchu se tak počítá od startu až po vlet do holubníku. S čímž úzce souvisí délka trasy, vypočítaná podle souřadnic z vypouštěcího místa až do polohy domácího sídla..

Jak je to s výsledkovou listinou? Můžete poslat na trať libovolný počet letců?

Tady nějaká striktní pravidla neexistují. Důležitějším faktorem je čas návratu a hodnoceno je dvacet procent závodníků z celkového počtu oblastních zástupců.

Máte oblíbené startovní destinace?

Musím vzít tuhle záležitost podrobněji. Před rokem 1989 jsme mohli holuby vypouštět jen z Československa a maximálně tak z Maďarska. Se změnou politického uspořádání však nastal boom a létalo se z Německa, Belgie i Nizozemí. Krásně po větru, čímž se ale stali ptáci zhýčkanějšími a při protivětru měli viditelné problémy. Takže ti kolegové, kteří se koníčku věnují spíše okrajově, nás při současném rozložení sil přehlasovali a vrátili jsme se na východ. Zpravidla s protivětrem a ztráty jsou pochopitelně značné.

Chov poštovních holubů je mix pěkných i nervy drásajících pocitů, říká šéf svazu

Holubí orientace je stále nepopsaným listem?

Je možné říci, že orientační smysl poštovních holubů, stejně jako ostatních ptáků, je dosud nevyřešená otázka. Výzkum, trvá desítky, možná už stovky let, ale dodnes to nikdo neodhalil. Jasné je, že se holubi řídí podle magnetického pole Země a také podle polohy Slunce.

Holubi to však nemají se svým instinktem jednoduché. Ztráty jsou stále větší a přispívají k tomu mobily, silné radary i přemnožení dravci.

Musíte holubí letce přizpůsobit stravu?

Především v předzávodním období je to takřka povinnost a jde o přesné dávkování. Ptáky krmím dvakrát denně, zpravidla ráno a večer. Na jednoho závodníka vyjde vrchovatá polévková lžíce stravy, v níž jsou důležité bílkoviny jako kukuřice a hrách včetně vitamínových přípravků do vody.

Regenerace sil je v období rychle navazujících startů rozhodujícím faktorem. Takže mám označené speciální přípravky. Od těch dietních až po vydatné pokrmy.

Pořád vás tyhle každodenní rituály baví?

Přestože jde o finančně a časově náročnou zálibu, mám radost z každého úspěchu mých svěřenců. A poděkovat musím i manželce, která si zvykla a má pro tenhle koníček pochopení.

Smutnější je vysoký věkový průměr členské základny. Stárneme a ti mladí se přidávají sporadicky. Kdo by se chtěl ale do chovu holubů pustit, tomu rád poradím.