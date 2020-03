Vzácného uměleckého díla z poloviny sedmnáctého století si všimli odborníci z Národního památkového ústavu (NPÚ). Na internetovém inzertním serveru ho nabízel sběratel. Za zlomek historické ceny, která činí odhadem tři sta tisíc korun. Vlastník však požadoval pouhých 65 tisíc.

Zástupci NPÚ kontaktovali policisty z Frýdecko – Místecka, kteří zjistili, že sousoší by mohlo být uložené na severní Moravě nebo ve středních Čechách. Vlastník památky měl totiž vztah k oběma regionům. „Jde o člověka, který se zajímá o historické předměty a hudební nástroje. Orientuje se v uměleckých dílech, ať už to jsou obrazy nebo sochy. Můžeme říct, že je to sběratel umění. Uvedl, že sochu nabyl v dobré víře,“ řekl frýdecko-místecký kriminalista Jan Syslo.

Pečlivě uskladněnou sochu policisté našli v hospodářské usedlosti poblíž Dobříše. Nyní je uložena na bezpečném místě a experti prozkoumají její poškození. „Když se sousoší ztratilo, bylo naším majetkem. Teď ale církevní objekt převzala obec a já si netroufám hodnotit, jaký bude další postup. Paní místostarostka Dyková se už ale vyjádřila, že by navrácení památky přivítali,“ vyjádřil se duchovní zbirožské farnosti Dariusz Gebala.

V divoké porevoluční éře se na severu Rokycanska ztratilo více děl. Ukradeny byl například z kostelů ve Zvíkovci, Hlohovicích nebo Radnicích. V jižním cípu zase zmizela vzácná pískovcová socha nad Příkosicemi.

Svatá Anna byla podle dostupných materiálů se svatým Jáchymem matkou Panny Marie. Tudíž babičkou Ježíše Krista, přestože v kanonických evangeliích, která tvoří Nový zákon, o nich zmínky nejsou.