Josef Neckář svlékl hasičskou uniformu. Po šestadvacetil letech...

Naposledy se v pátek 30. prosince zaposlouchal Josef Neckář do zvuku sirény hasičské techniky v sídle rokycanského profesionálního sboru. Po 26 letech služby odešel v pozici velitele směny C do civilního sektoru.

Josef Neckář, loučení s hasičskou uniformou, Rokycany | Video: Deník/Václav Havránek