Sestavu Hasičského záchranného sboru (HZS) v Rokycanech musel se závěrem roku 2020 nedobrovolně opustit Josef Švarc. „Je mu 65 let a vnitřní směrnice o věku jsou neúprosné,“ vysvětloval okresní ředitel HZS Petr Špelina.

Loučení s Josefem Švarcem | Foto: Deník / Václav Havránek

Mezi profesionály se jubilant zapsal už roku 1986. Tehdy v závodní požární jednotce ŽBC Hrádek, kde fungoval jako velitel. „Po třech letech následoval přestup do Rokycan. Zajímavé je, že kromě stabilního útvaru tu působili i dobrovolníci,“ zavzpomínal Švarc. Šéfem byl Honza Kroc, který hos některými kolegy vybral na náročné školení do Brna (kolega Luboš Kasl je rovněž symbolem věrnosti) a odtud už byl jen krůček k funkci velitele čety a posléze družstva. Chlapi, kteří si hasičinu vybrali jako povoláni, vstupují do služebního poměru. Platí to od roku 2000 a Švarc byl u tohoto zlomového momentu nebo u kolébky odborové organizace.