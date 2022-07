Iniciovali ho členové Československé obce legionářské, kteří si s dalšími hosty připomněli, že od narození nadporučíka Josefa Strankmüllera uplynulo právě 26. července 110 let. „Budoucí důstojník československé armády žil v tehdejší Plzeňské ulici číslo 18, kde měli rodiče obchod s potravinami. Absolvoval obecnou školu a poté gymnázium, kde maturoval v roce 1933,“ připomněl místostarosta Tomáš Rada. Všestranný sportovec byl aktivní v různých tělovýchovných organizacích a nastoupil do vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Před okupací působil jako poručík jezdectva ve Vysokém Mýtě. Po příchodu německých okupantů uprchl do zahraničí a sloužil v naší armádě ve Francii i Velké Británii. Absolvoval zde kurz pro výsadkáře ve Skotku. Krátce po jeho třicetinách si 12. srpna 1942 při cvičení poblíž jezera Morar zlomil nohu mezi kolenem a kotníkem. Proud ho strhl pod hladinu a utonul. Jeho strýc František Strankmüller byl dál jako významný zpravodajec činný v Londýně…