Krizový štáb rozhodl loni na podzim, že do kabin v Husových sadech případně umístí lidi bez střechy nad hlavou s pozitivním testem na koronavirus. Začátkem letošního roku se tu skutečně pár takových bezdomovců objevilo.

„Trénovat jsme sice nemohli, ovšem nadšeni jsme z toho nebyli,“ přiznal předseda oddílu Zbyněk Drozda, který sledoval v úterý ráno zaměstnance specializované firmy, jak vybalují techniku i roztoky pro čištění dvou místností a sociálního zařízení.

Dvojice se oblékla od hlavy k patě do bílých ´skafandrů´ a až do odpoledne měla co dělat. „Včera v Nýřanech, předtím v Nejdku, Mladé Boleslavi či v Praze. Jezdíme zkrátka prakticky po všech českých regionech. Tady to odhadujeme zhruba na čtyři hodiny,“ sděloval pár, který začínal s vynesením odpadků, čištěním oken, dveří, držáků a finální dezinfekcí. přičemž proces byl opakovaný.

Akci sledoval i starosta města Václav Kočí. „S předstihem jsme hledali vhodné místo a pořád si myslím, že to bylo nejschůdnější řešení. Přechodní obyvatelé se tu vystřídali čtyři a musím zdůraznit, že se chovali slušně.“ Bezdomovci byli pod dohledem strážníků a zaměstnanců sociálního odboru. Ti se starali o pravidelný přísun potravin.

Podle představitele města byla pro čištění oslovena společnost, s níž mají Rokycany pozitivní zkušenosti. V pravidelných cyklech totiž dezinfikuje sídlo úřadu, kanceláře odborů ve druhém patře Žďáru nebo penzion pro dříve narozené v Hradební ulici.