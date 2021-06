Jaký je podle vašeho názoru život v Kakejcově?

Na jednu stranu klidný a pohodový. S nádhernou přírodou kolem a absencí konfliktních rodin. Právě skutečnost, že tu lidé drží pohromadě mne naplňuje optimismem. Složitější je to s některými službami. prodejna tu chybí už dlouho a ani spojení není ideální. Autobusy z Rokycan do Spáleného Poříčí a zpět by se daly spočítat na prstech jedné ruky. A poslední jede po patnácté hodině. Později mají lidé smůlu. Kdo nemá auto, musí pak přes kilometr na lokálku do Mešna.

Loňský rok byl trochu zvláštní. Poznamenala i vás redukce společenského života a plánovaných akcí?

Bezpochyby. Museli jsme škrtat některé investice a omezit chod úřadu. Spoluobčané pak důsledně dodržovali všechna nařízení. Snad také proto nebyl počet onemocnění covidem-19 nijak dramatický.

Letopočet 2021 bude přece jen odlišný?

Přejeme si to, protože hodláme pokročit s územním plánem. Je ve fázi rozpracování a při jeho zadání aktivně spolupracujeme s architekty. Naší snahou je zachovat venkovský charakter Kakejcova. Rozhodně tu netoužíme po nějakém satelitním městečku.

Dále chceme pokročit s podklady pro opravu vodovodu z Mešna. Smluvním partnerem je Příkosická zemědělská, a.s. a my bychom měli rekonstrukci zafinancovat.