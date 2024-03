Kam na Rokycansku za poznáním a zábavou na sklonku týdne?

Extra Band revival. | Foto: Jaroslav Soukup

ROKYCANY - Pozorovací čtvrtky v areálu nad okresním městem pokračují i 14. 3. od 19 hodin. Za jasného nebe lze sledovat zajímavé objekty na večerní obloze a při nepřízni počasí je zajištěna prohlídka výstavy fotografií i program v sále.

Atraktivní je zde rovněž pátek 15. března. Od 18 a minimálně do 22 hodin mohou návštěvníci v rámci republikové akce zamířit do hvězdáren v Rokycanech a Plzni. Při jasné obloze mohou spatřit Měsíc, Jupiter, po setmění souhvězdí a objekty zimní oblohy. Třešničkou na dortu by se mohla stát kometa 12P/Pons-Brooks. A když bude ošklivě? V obou hvězdárnách bude připraven program pod střechou. Včetně procházky po Venuši i malým překvapením pro nadšence, kteří stihnou navštívit obě hvězdárny.

SVOJKOVICE - Rockový bál láká v pátek 15. března od 21 hodin do motorestu ve Svojkovicích. Zahraje Extra Band revival a chybět nebude host Radek Zíka.

SKOŘICE - Spolek Skořických žen zve kluky i děvčata ze Skořic a okolních obcí na dětský maškarní bál. Uskuteční se v sobotu 16. března v sále penzionu a malí účastníci mají vstup zdarma. Chybět nesmí tombola.

PŘÍKOSICE - Sportovní ples pořádají v sobotu 16. března od 20 hodin nadšenci z Tělovýchovné jednoty Čechie Příkosice. O doprovod se postará kapela EGES a opozdilci si mohou pořídit vstupenky do kulturního domu na místě.

STRAŠICE - Závody aut na vysílačku pod názvem RC revue Strašice 2024 se konají v sobotu 16. března od 13 hodin ve velkém sále Společenského domu Strašice. Pořadatelem jsou pionýři ze skupiny Trojlístek, asistují jim knihovníci a soutěžící (ve čtyřech věkových skupinách) se mohou registrovat na místě. Podmínkou je pouze vlastní vůz na vysílačku.