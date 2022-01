Dnes odpoledne je na programu další hrací den. od 16 hodina poslední páry přijdou na řadu ve dvacet hodin. Hladem ani žízní návštěvníci díky bohatě zásobenému baru trpět nebudou!

Dárci se překonali. Rokycanští zaznamenali rekordní počet odběrů krve

ROKYCANY - Malý výstavní sál Muzea dr. Bohuslava Horáka v centru Rokycan (za kostelem) je až do poloviny března dějištěm expozice Příroda v pohybu. Zpřístupněna je od úterý do neděle, vždy od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Návštěvníci zjistí, že na Rokycansku mohou spatřit mývala, orla i přímořské rostliny. Kromě toho se seznámí se zajímavými druhy savců, ptáků, bezobratlých živočichů, květin, mechů a lišejníků, jež se v nedávné době šířily nebo stále ještě šíří na našem území.

MÝTO - Městská knihovna v Mýtě mění letos provozní dobu. Otevřena bude vždy jen v úterý mezi 14. a 17. hodinou. Mimo tuto dobu lze komunikovat e-mailem nebo telefonicky (objednávky a výběr knih, prodlužování výpůjček, donáška, atd.). Zde jsou kontakty: 371 750 390 (MěÚ Mýto), telefony 603 521 129, 722 926 468, skalova@mestomyto.cz, knihovna@mestomyto.cz.