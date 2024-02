Co se děje v Rokycanech? Zjistěte aktuální informace na středu i další dny.

STŘEDA 28. 2.: Mateřský klub Rokouš (ulice Pod Ohradou 602) bude zpřístupněn od devíti hodin. Tentokrát je pobyt maminek i jejich ratolestí spojený s přednáškou Lucie Hampacherové na téma Už chodím na nočník, která začíná v 9:30 hodin. Zatímco posluchačky budou diskutovat, děti obsadí sousední hernu.

STŘEDA 28. 2.: něco pro sportovní fanoušky. Na čtyřdráze SKK v Jiráskově ulici pokračuje liga neregistrovaných s převahou I. ligy: 17 Totalgym - Kovostav, 19 Tři plus dvě - Inpeel, 20 Klokani - Tesaříci.

ČTVRTEK 29. 2.: den z kategorie výjimečných (příště až 29. února 2028) osloví basketbalisty Rokycan i jejich příznivce. V Jiráskově ulici pokračuje od 18.30 krajský přebor a záloha mužů SKB vyrukuje na Holýšov.

SOBOTA 2. BŘEZNA: nezapomenutelná vystoupení a výzdoba v duchu zlaté éry Hollywoodu doprovodí v sobotu ples Základní umělecké školy Rokycany. Dějištěm ale bude od dvaceti hodin Dům kultury v Hrádku. Zamluvené vstupenky si mohou zájemci vyzvednout ve středu 28. 2. od 12 do 17 hodin v sídle ZUŠ, další lístky jdou do volného prodeje: čtvrtek i pátek od 12 do 15 hodin opět v umělecké škole (naproti nádraží).