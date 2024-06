Kam za zábavou na Rokycansku v závěru června? Předprázdninové období je plné akcí!

Česká komedie Jedeme na teambulding. | Foto: se svolením Lukáše Sýkory

HRÁDEK - Letní koni nabídne ve středu 26. června od 21.30 hodin tuzemskou komedii Jedeme na teambuilding. Hrdinou je nesmělý Aleš, přeložený do nejhoršího oddělení firmy…

ROKYCANY - Devadesát let od otevření koupaliště si patrioti Rokycan i přespolní hosté připomenou v pátek odpoledne. program pro ty nejmenší začíná ve 14 hodin (vstup mají kluci i děvčata do 15 let zdarma) a v 16.00 koncertuje Big band ZUŠ Rokycany, od 18.00 Prázdné lahve.

ROKYCANY - Kulturní léto v okresním městě pokračuje v pátek 28. června od 17 hodin na Masarykově náměstí. Kapela Deutscher MusikVerein přijíždí ze San Francisca!

ZBIROH - Dětská večerní prohlídka dominanty nad Zbirohem na téma Jedli, pili a tři dny se radovali je přichystaná na pátek 28. 6. od 18.30 hodin. Zájemci se musí registrovat předem na 602 527 632 nebo na e-mailu pokladna@zbiroh.com.

LITOHLAVY - Noční nohejbalový turnaj O pohár starosty Litohlav má pod Vršíčkem premiéru v pátek od 19 hodin. Tříčlenná družstva se mohou registrovat už od osmnácté hodiny a zajištěno je pro ně i příznivce občerstvení i možnost přespání v areálu TJ.