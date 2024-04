První květnový den je kromě líbání pod třešněmi (letos stejně většina z nich zmrzla) ve znamení zajímavých akcí.

Líbání pod třešní. | Foto: Deník/Ludmila Korešová

BŘASY – Středa patří komentované vycházce Po stopách důlní činnosti na Břasku. Sraz je ve 14 hodin před nádražím ve Stupně (pro přespolní odjezd vlaku z Rokycan 13:03, přestup v Ejpovicích, zpáteční vlak v 17:54).

V uhelné sloji na Radnicku se začalo těžit před čtyřmi sty lety. Největší rozmach přišel ale až o 200 let poté za hraběte Šternberka, konec nastal v 70. letech minulého století. Spoustu zajímavých přírodních i kulturně-historických památek připomíná přes pět kilometrů dlouhá naučná stezka. Účastníci navštíví běžně nepřístupnou štolu, nasbírají zkameněliny rostlin a uvidí poslední výchoz černého uhlí na denním světle.

HRÁDEK – Patrioti města i další návštěvníci mohou v předsálí Domu kultury listovat kronikami. Ve středu 1. května od 14 do 17 hodin, ve čtvrtek 2. 5. od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.

ROKYCANY – Výstava historických dopravních prostředků (auta, motocykly, autobusy i traktory) láká na zimní stadion. V úterý 30. dubna od 8 do 20 hodin, ve středu 1. května od 8 do 17 hodin.