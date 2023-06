Kam za zábavou, poznáním, ale třeba i za sportem? Přijměte naše pozvání:

Dobřívské literární léto 2022 | Foto: Jana Poncarová

DOBŘÍV - Pozvání na II. ročník Dobřívského literárního léta přijala královna české detektivky Michaela Klevisová. Se čtenáři se setká ve čtvrtek 22. června od 17 hodin na prostranství u legendárního vodního hamru. A nejen to. Dorazí i básnířka Simona Martínková Racková a diskuse se ujme další úspěšná autorka Jana Poncarová.

Při loňské premiéře svá díla u vody představili básník Martin Poch a novelistka Martina Heš. Oba autory mohou čtenáři potkat i letos, a to 24. června od 15 hodin v dobřívské kapli (Campusu). „Připravili jsme posezení s oběma autory, kteří nás nechají nahlédnout do zákulisí svého psaní. Na workshop je zván kdokoli, kdo rád čte anebo píše,“ doplňuje Jana Poncarová. Pro hosty obou pořadů je připravené občerstvení a také knihy autorů k zakoupení. V případě deštivého počasí se autorské čtení přesune do sálu v obecním úřadě.

Bahna 2023 opět nabídnou strhující přehlídku vojenské historie i současnosti

BOREK - Na předměstí Rokycan patří páteční odpoledne i večer házenkářům. Členové a příznivci rokycanského klubu se rozloučí se sezonou nejprve v rámci exhibičních zápasů: 15.30 přípravka, 16 minižactvo, 16.30 mladší žáci, 17 starší žáci, 18 mladší dorostenky, 18.30 muži versus dorostenci. Následuje zábava u ohně do nočních hodin. Nejen pro hráče, ale také pro fanoušky i nové tváře.

SIRÁ - Ochránci přírody z organizace v rokycanské Švermově ulici chystají v sobotu 24. června mezi 14. a 17. hodinou odpoledne s přírodou. Dějištěm bude lovecká chata pod Sirou, kde mohou návštěvníci počítat s ukázkami výcviku loveckých psů, sokolnickou produkcí, jízdou na koních, střelbou ze vzduchovky, atd. Občerstvení je zajištěné.