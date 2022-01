ROKYCANY - Rokycanští kuželkáři uspořádali na přelomu letopočtů první ročník Memoriálu Vladuslava Charouze. Startovalo v něm přes sto párů, ale už zítra půjde zase o mistrovské body. Od 9.30 se třetiligová záloha mužů utká s Kadaní a ve 13.15 je k vidění souboj interligy mezi Rokycany a Slavojem Praha. Dodejme, že ženy SKK Rokycany cestují také zítra do Zlína.

ROKYCANY - Jediný, ale o to atraktivnější florbalový zápas je přichystaný do rokycanské haly u zimního stadionu. Divizní muži FBC zde hostí v neděli 16. ledna od 10 hodin FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň, který je na špici skupiny C. Začátek je v 10 hodin.

Na cizí palubovky naopak vyrážejí ženy, junioři i elévové FBC (vesměs v sobotu)a starší žáci (neděle).

