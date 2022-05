Z Rokycan a Nezvěstic pojede historický motoráček Hamerník Expres. Z Rokycan do Mirošova (a pak starým autobusem přes Dobřív do Strašic, kde zahajuje sezonu Muzeum dopravy) to bude v 8.50, 11.35, 12.15 a 15.35 hodin.

ROKYCANY - Kuželna SKK v rokycanské Jiráskově ulici je ve středu 18. května od 17 do 21 hodin dějištěm čtyř zápasů II. ligy neregistrovaných. Nejprve se představí Kovo Hery proti Tesaříkům, od 18 Želený Žraloci s Bohemia Sektem, od 19 STOR s H-sportem a ve 20.00 pořad zakončí JIS TGM s A.D.S. atelierem.

ROKYCANY - Lesy města Rokycan ve spolupráci s úřadem zvou tuto sobotu turisty na putování za žďárskými studánkami. Připravené jsou dvě trasy (náročnější a lehčí) a start je v 9 hodin od arboreta v polesí Žďár. Cíl obou výšlapů je v poledne v lomečku s možností opéci si uzeniny.