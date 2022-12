„Sbírka je určena pro kamarádku Petru, která od svých dvaceti let trpí diagnózou roztroušené sklerózy. Vybrané prostředky budou určeny na pořízení speciálního obleku, který si již sama vyzkoušela, a pomohl by jí výrazně ke zlepšení pohybu a tím i ke zkvalitnění života. Zdravotní pojišťovna jej však neproplácí a prostředky na jeho pořízení jsou nad její finanční možnosti,“ uvedla Víchová.

Petry jsou kamarádky už více než 30 let a tak jí její stav není lhostejný. Petra Onderková (49 let), rozená Tomanová, se narodila a stále žije v Klatovech. „Je plná života a sarkastického humoru, nikdy s ní nebyla nuda. Nemá ráda, když ji někdo lituje, protože se těžko pohybuje. Ve dvaceti letech šla kvůli špatné citlivosti v noze k lékaři, poté do nemocnice a následovala zdrcující diagnóza roztroušená skleróza. Jako holky jsme o téhle diagnóze téměř nic nevěděly a na Pétě nebylo dlouho nic znát. Dlouho o její diagnóze vědělo jen její blízké okolí,“ sdělila Víchová.

Žena se vším statečně bojovala, pracovala jako prodavačka, vdala se a narodil se jí syn. Od roku 2006 je v plném invalidním důchodu. Pak přišla rána, s manželem se rozešli a zůstala se synem sama. „Vše zvládla na jedničku. S pomocí rodičů a bratra se oklepala ze zklamání a přestěhovala se do bytu v Klatovech. Bohužel se její zdravotní stav stále zhoršuje i kvůli špatným reakcím organismu na léčbu. Dnes se bez pomoci neobejde, ale pere se s nemocí jako lev. Je stále plná humoru, ale také obav z budoucnosti, kterou ani my, její kamarádi, nechceme nechat jen tak, a proto vznikla tato sbírka,“ vysvětlila kamarádka.

Nyní už si žena netroufne bez pomoci jít sama ani k mamince, která bydlí na stejném sídlišti, jen o dům dál. Používá jednu francouzskou hůl, protože v druhé ruce by další hůl neudržela a chůze je pro ni čím dál obtížnější. „Sbírka je primárně určena pro koupi obleku, který uvolňuje spasticitu svalů a bolesti při neurologických onemocněních,“ dodala na závěr Víchová.

Sbírka je založena na donio.cz pod názvem Pro kamarádku Petru na zdravotní pomůcku ke zlepšení pohybu a zkvalitnění života.