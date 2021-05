Vrch, vyzařující zvláštní atmosféru, totiž za odměnu poskytne takřka panoramatickou perspektivu do vzdálených míst: „Začněme Vladařem, Chlumskou horu nad Manětínem, Dylení a dál Přimdou i šumavskými kopci Velký a Malý Ostrý, Blíže je vidět Radyně, Smědčice a celá Plzeň. Na severovýchodní straně pak Radeč a kopce u Zbiroha,“ zkompletoval atraktivní mapu místostarosta Břas Petr Kuncl. Zároveň jde o muže, který se s kolegy z kulturní komise obce Břasy i přáteli z Vranovic pustil do nevšedního díla. Výstavby kamenného kruhu na Hovězáku!

Jednoduchý nebyl už výběr vhodného materiálu. Zvolený byl lom v Těškově, odkud se stěhovalo devatenáct obrů na místo určení. Instalace se tu ujali především druidi z Kruhu21. Aby kruh získal sílu, musí stát kámen na vhodném místě a zároveň usazený tak, aby vzájemně komunikoval se ´sousedy.´ K čemuž pomohla těžká technika a uprostřed kruhu vzniklo meditační sezení k dobití energie. Ještě úžasnějším prvkem pro skupinu spiritualistů jsou tři kameny do tvaru trojúhelníku, které stojí o kousek výš nad kruhem. „Pro domácí jde dál o nádherné místo k relaxaci a úžasný výhled,“ dodal Kuncl.

K popisu kruhu použijeme slova samotných druidů:

Kruh je postavený z osmi kamenů po obvodu a ve středu je úžasné meditační sezení, kde se nádherně zrelaxujete a dobijete energií. Kruh jsme nakonec rovnou aktivovali a má skvělou energii.

To, co nám přijde ještě úžasnější, jsou tři kameny do tvaru trojúhelníku, které jsme postavili o kousek dál nad kruhem na o něco vyšším pahorku. Jsou propojené a připravené pro další využití.

Kamenný kruh Hovězák je od kruhu v Kamenci vzdušnou čarou vzdálený asi 4 km. Je to místo s nejhezčím výhledem, jaký z našich kruhů máme. Kraj je malebný s ladnými tvary kopečků a strání a Berounka je dva km pod kopcem. Celé návrší je se suchomilnou květenou a teď tam kvetly a nádherně voněly žluté pryšce, modré rozrazily a spousta jahodníků.

Kruh je přístupný pro pěší turisty z Vranovic a nebo od Újezda u Sv. Kříže (není přístupný automobilem). Půjdete-li po naučné stezce Po stopách důlní činnosti, jistě jej neminete. Odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/pyxQiyZ7XtcEgjy78