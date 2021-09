Pokud jde o zajištění služeb, nemohou si lidé v Kamenném Újezdu stěžovat na veřejnou dopravu. Kromě té autobusové vede obcí i železniční trať, na důležitější trasy do Plzně nebo do Prahy se přestupuje v Rokycanech. Prodejna smíšeného zboží nepatří sice k největším, ovšem funguje tři dny v týdnu.

Do této oblasti patří i činnost spolků. Letos se uskutečnil Kameňácký utopenec a soutěž mladých hasičů Plamen 2021. Dvakrát vyrazili zájemci na přírodní promítání Kina na kolečkách.

Loni se uskutečnila rekonstrukce komunikace v části obce ve Dvoře, a to z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Dále byly opraveny dvě místní cesty za Pilou. „Výstavba vodovodu a zokruhování na Rafandě s napojením více než patnácti nemovitostí, to byl další splněný úkol,“ dodává Vaňourková.

„Zateplena byla fasáda budovy, vybudováno moderní ekologické vytápění, přístavba bezbariérového výtahu i sálu,“ vypočítává starostka Jarmila Vaňourková. Nové jsou rozvody vody, elektřiny, sociální zařízení ve všech patrech a byla opravena část podkroví. Nyní se finišuje poslední etapou (rekonstrukce sálu). Tento projekt by nemohl být realizován bez úvěru a z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.