Tělocvičná jednota Sokol Kamenný Újezd a župa Rokycanova oslavily vznik republiky Sokolským během republiky.

Sokolský běh republiky v Kamenném Újezdu | Foto: Deník/Václav Havránek

Projekt přilákal do obce v sousedství Rokycan přes šedesát závodníků včetně 21 dětí. Zaběhat si mohli také vozíčkáři a hendikepovaní. Letošní akcí pomohli účastníci čtrnáctileté Anetce z TJ Sokol Vysočany, která trpí silnou tupozrakostí.

První závod 150 m na odrážedlech pro děti do čtyř let startoval v 10:20 a vítězem se stal Vojtěch Broul, druhé místo obsadil Vojtěch Stránský a třetí byla Victoria Salabová. Následoval běh na 400 metrů pro kluky i děvčata od čtyř do šesti let. Vyhrála Ella Spálenková, druhá doběhla Nela Nováková a třetí Jakub Vacka (4). Třetí soutěží byl běh hendikepovaných, do něhož se přihlásili Milan Melichar a Kristína Moravčíková, oba z TJ Halma Plzeň.

Sedm atletů do deseti let přilákal další závod. Triumfoval v něm Jan Pintíř před Vandou Valeveckou a Klaudií Pastvovou. Na druhý hendikepovaný závod se přihlásila vozíčkářka Andrea Želinová a doprovodili ji Radek Želina, Hanka Šmolíková i tříletá Johanka Dufková s tatínkem a kočárkem s měsíční Žofií Dufkovou.

Po krátké pauze se na start postavili kluci a děvčata nad deset let. Vincent Pastva byl nejrychlejší, nechal za sebou stříbrného Jakuba Králika a bronzového Matěje Kováče ze Sokola Kamenný Újezd. Nejrychlejší dívka se stala Nikol Pintířová. Předposlední běh byl opět určený hendikepovaným. Měřil 1500 metrů a Halma Plzeň zapojila tři závodníky. Domácí dodali dva soupeře a první do cíle doběhl Josef Dekan, druhý byl Matěj Berdis a krásné třetí místo patřilo Ladislavě Kronďákové.

Hlavní závod odstartoval shodně s desítkami dalších míst po celé republice. V Kamenném Újezdu běžely smíšené kategorie a čtyři kilometry zvládl nejlépe David Dufek. Druhý skončil Petr Podruch a třetí Petr Jelínek. Nejrychlejší ženou se pro letošní rok stala Denisa Jelínková. Dodejme, že všechny závody zahajoval juniorský mistr světa, hendikepovaný běžec Michal Vimmer.